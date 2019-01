Calciomercato Milan, Higuain si avvicina al Chelsea: suggestione Piatek

Gonzalo Higuain vuole raggiungere Sarri al Chelsea già a gennaio ma lo scambio con Morata è difficile. Il Milan per sostituirlo pensa a Piatek.

Le parole di Gattuso dopo la gara di Coppa Italia vinta contro la Sampdoria ai supplementari sono state chiare. La storia tra Gonzalo Higuain e il Milan potrebbe essere davvero agli sgoccioli.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Il Pipita anche a Genova d'altronde non ha certo brillato, anzi. E adesso l'argentino scalpita per raggiungere Sarri al Chelsea dove l'ex tecnico del Napoli lo ha richiesto con decisione alla società.

Il Milan però ovviamente non può farsi trovare impreparato e prima di perdere Higuain deve trovare un sostituto all'altezza. In tal senso lo scambio con Morata avrebbe soddisfatto tutti ma, secondo 'La Gazzetta dello Sport', lo spagnolo preferirebbe tornare in Liga e più precisamente all'Atletico Madrid dove peraltro potrebbe giocare la Champions League.

Una decisione finale sul futuro del Pipita comunque, secondo 'Il Corriere dello Sport', dovrebbe essere presa solo dopo la Supercoppa Italiana in programma mercoledì in Arabia Saudita.

Intanto il Milan è tornato a pensare seriamente a Piatek, rivelazione del girone d'andata e attuale vicecapocannoniere della Serie A dietro Cristiano Ronaldo.

Arrivare al bomber polacco però non sarà facile sia per la forte concorrenza che per l'alta valutazione del suo cartellino. Il tutto senza considerare che il Genoa vorrebbe trattenere Piatek almeno fino a giugno.

Il Chelsea in ogni caso per avere Higuain oltre al Milan dovrà convincere anche la Juventus, ancora proprietaria del suo cartellino e che non intende prestare il Pipita ai Blues a titolo gratuito.

La soluzione potrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto alle stesse cifre pattuite col Milan la scorsa estate, anche se il Chelsea spera in un prestito oneroso fino al giugno 2020.

Infine per quanto riguarda il calciomercato in entrata del Milan i rossoneri, secondo 'Il Corriere dello Sport', guardano in casa Atletico Madrid dove Gelson Martins ha chiesto di cambiare aria per giocare con maggiore continuità e sarebbe tentato dall'avventura in rossonero.

Una pista questa che potrebbe scaldarsi anche considerate le difficoltà nell'arrivare a Carrasco, che in Cina guadagna cifre inavvicinabili per il Milan di oggi.