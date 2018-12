Calciomercato Milan: Higuain piace al Chelsea, ipotesi scambio con Morata

Secondo Sky Sport, il Chelsea sarebbe tornato a seguire Higuain già per gennaio. L'ipotesi è di uno scambio con il Milan con Alvaro Morata.

Dopo quattro mesi tra gioie e delusioni, l'avventura di Gonzalo Higuain al Milan potrebbe già concludersi. Sul giocatore è tornato il Chelsea, che secondo quanto raccontato da 'Sky Sport' si sarebbe interessato al giocatore e potrebbe portarlo a Londra già a gennaio.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I Blues sarebbero alla ricerca di un attaccante di caratura internazionale e con tanti goal nei piedi. Già in estate si era parlato di un avvicinamento degli inglesi, prima di decidere di rimanere con Olivier Giroud e Alvaro Morata.

I pochi goal del francese e dello spagnolo nella prima metà di stagione, soltanto 6 in Premier League, avrebbero convinto Sarri e il club a investire su un giocatore over-30, al contrario di quando capita solitamente al club.

L'articolo prosegue qui sotto

Il prescelto sarebbe quindi Higuain, che a Londra ritroverebbe Maurizio Sarri, l'allenatore con cui ha vissuto la stagione da 36 goal in Serie A con la maglia del Napoli.

Nell'ipotesi di lavoro tra Chelsea e Milan si potrebbe inserire proprio Alvaro Morata, attaccante cercato dal Milan in estate che poi è rimasto a Londra. Dopo un buon inizio, l'ex Juve e Real ha iniziato a fare fatica, fino a stare anche fuori dai convocati.

Sarebbe coinvolta nell'operazione, anche se indirettamente, la Juventus, che al momento detiene il cartellino di Higuain: il Milan lo ha prelevato in prestito oneroso a 18 milioni di euro con diritto di riscatto a 36. Per concludere l'affare sarà quindi necessario anche l'ok dei bianconeri che, secondo 'Sky Sport', non sono ancora stati preallertati.