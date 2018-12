Calciomercato Milan, Higuain-Chelsea? Sarri: "E' meraviglioso, ma per ora non parlo..."

L'allenatore del Chelsea ha commentato le voci su Higuain, sbottonandosi un po': "Mi piace moltissimo, ma gioca nel Milan".

Gonzalo Higuain-Chelsea. Pochi mesi dopo. Dalla possibilità di approdare al Chelsea in estate, all'eventualità di lasciare il Milan nel 2019 per i Blues. Per ora nulla di concreto e smentite continue da parte dei rossoneri, con Gattuso pronto a evidenziare come sia deciso ad avere ancora sotto di sè l'argentino. Sarri però osserva.

Il tecnico del Chelsea è forse il più grande estimatore di Higuain, capace di far segnare all'argentino 36 reti in una singola stagione di Serie A, ovvero il record massimo del campionato italiano. Sfumata la possibilità di averlo tra le proprie fila in estate, l'idea di Sarri non è mai andata via.

In conferenza stampa Sarri ha commentato le voci su Higuain, trincerandosi dietro il canonico commento del giocatore appartentente ad un'altra squadra. Elogiando comunque il Pipita.

"Higuain mi piace moltissimo. È un giocatore meraviglioso e un uomo meraviglioso. Non voglio però parlare di Gonzalo, perché al momento ho due attaccanti e mezzo e sta giocando per il Milan. Quindi è meglio non parlare di lui al momento"



Negli ultimi giorni si sta parlando insistentemente di uno scambio tra Morata e Higuain, con l'argentino che passerebbe al Chelsea solamente dopo il benestare di una Juventus ancora proprietaria del suo cartellino. Il calciomercato di gennaio si avvicina, e con esso le bombardanti voci.

Se Higuain è il vecchio pupillo di Sarri, Morata è un pallino del Milan, che ha provato a portarlo in rossonero per diverse sessioni di calciomercato. Stavolta c'è Higuain, in crisi con i rossoneri nelle ultime settimane, come perno per far leva sul Chelsea.

Higuain è finito al Milan nell'ambito dell'operazione che ha riportato Bonucci alla Juventus e Caldara a vestire la maglia rossonera. Un triplo trasferimento che fin ora ha fatto la fortuna di Madama, considerando i zero minuti di Caldara in Serie A causa infortunio e il digiuno del Pipita da un po' di tempo.

Scambio Londra-Milano, Higuain-Morata? Per ora no, ma il 2019 è ormai alle porte.