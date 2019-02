Calciomercato Milan, Herrera e Saint-Maximin a giugno: Leonardo a lavoro

Il Milan non accantona il calciomercato. Si intensificano i contatti con Herrera, mentre per Saint-Maximin si vogliono evitare aste.

Dopo gli acquisti invernali rappresentati da Piatek e Paquetà, il Milan non vuole fermarsi: anche in estate arriverà qualche colpo e al momento Leonardo e Maldini stanno lavorando proprio in questa direzione.

Il primo nome, anche in ordine di fattibilità dell'operazione, è sicuramente quello di Hector Herrera. Centrocampista messicano classe 1990 del Porto, andrà in scadenza contrattuale a fine stagione.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l’interesse non è una novità, lo sono invece i contatti sempre più frequenti tra i dirigenti rossoneri e Gabriel Morales, agente del giocatore.

I contatti sono a buon punto e, anche se la carta d'identità non rispecchia perfettamente il tipo di giocatore cercato dal nuovo Milan, lo status di parametro zero ne fa una ghiotta occasione.

Diverso il discorso per Allan Saint-Maximin. L'esterno d'attacco francese è giovane, talentuoso e adatto al modulo d Gattuso. Profilo perfetto per Leonardo, che infatti sta lavorando in prima persona a questa operazione.

Il Nizza non ha voluto cedere il giocatore a gennaio, anche se i rossoneri si erano portati parecchio avanti con i discorsi con l'entourage del giocatore, strappando di fatto il benestare di Saint-Maximin.

In estate potrebbe arrivare la concorrenza di Chelsea e Liverpool, ma l'intenzione di Leonardo è quella di replicare l'operazione Paquetà: bruciare tutti sul tempo con il "sì" del giocatore e un'offerta tra i 20 e i 30 milioni al Nizza. Da qui al prossimo mercato si continuerà a lavorare in tal senso.