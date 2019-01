Calciomercato Milan, Halilovic verso il prestito allo Standard Liegi

Alen Halilovic può lasciare il Milan in queste ultime ore di mercato. 'Le soir' riporta del forte interesse dello Standard Liegi.

Il Milan potrebbe essere protagonista in questo ultimo giorno di calciomercato. Si cercherà in tutti i modi di regalare a Gattuso un esterno offensivo, ma intanto Leonardo e Maldini possono piazzare una cessione per sfoltire l'organico.

Stiamo parlando di Alen Halilovic, arrivato in estate e praticamente mai utilizzato da Gattuso, a parte 60 minuti in Europa League. In Belgio sono sicuri del suo trasferimento allo Standard Liegi.

Secondo quanto riportato da 'Le soir', infatti, il croato classe 1996 passerà in prestito fino al termine della stagione allo Standard. Al Milan è chiuso e così facendo la dirigenza rossonero può almeno sperare nel rilancio del ragazzo.