Calciomercato Milan, Gabbiadini il nome nuovo per l'attacco

Il Milan ha individuato in Manolo Gabbiadini un possibile obiettivo per l’attacco. Per il centrocampo si seguono invece Veretout e Sensi.

Quello che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, sarà con ogni probabilità un diverso da quello visto in campo quest’anno. L’approdo di Marco Giampaolo sulla panchina rossonera porterà con se una serie di novità che dovrebbero riguardare ogni zona del campo.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Un reparto che potrebbe subire profonde modifiche è l’attacco. Cutrone infatti non è certo della permanenza, Calhanoglu dovrebbe essere arretrato in mediana e quindi oltre ad André Silva, che il ha deciso di rispedire alla base, servirà un altro attaccante.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club meneghino potrebbe puntare su un elemento che Giampaolo già conosce alla perfezione: Manolo Gabbiadini. Approdato lo scorso inverno alla dopo la parentesi inglese al , nello scorso finale di stagione non ha trovato grandissimo spazio a causa dell’exploit di Quagliarella, ma a Milano le cose potrebbero essere diverse. A Genova tra l’altro, sta per approdare Eusebio Di Francesco che sarebbe intenzionato a puntare su un fedelissimo come Defrel, cosa questa che ridurrebbe il minutaggio a disposizione proprio di Gabbiani.

Il Milan potrebbe quindi assicurarsi un elemento di valore capace di integrarsi in tempi rapidi nello scacchiere disegnato da Giampaolo, che arriverebbe a costi tutto sommato abbastanza contenuti e che andrà a completare un pacchetto offensivo che comprenderà certamente Piatek e Paquetà (che dovrebbe agire da trequartista) e con ogni probabilità Suso per il quale non sono ancora arrivate offerte da 40 milioni di euro (l'ammontare della sua clausola rescissoria).

L'articolo prosegue qui sotto

Novità importanti riguarderanno poi il centrocampo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, chiusa la trattativa che porterà all’ombra del duomo Krunic, nelle prossime ore si potrebbe sondare con più decisione la pista Veretout. In sede è infatti atteso l’agente del giocatore transalpino, Mario Giuffredi, e con lui si cercherà di capire quanto un’operazione con la è fattibile. Veretout, dal canto suo, considera chiusa la sua esperienza in viola e potrebbe rappresentare per caratteristiche un elemento ideale per il modulo di Giampaolo.

Altro nome in auge è quello di Stefano Sensi, talento da tempo nel mirino dei meneghini. Con l’agente Riso è già stato intavolato un discorso e lo stesso vale per l’amministratore delegato del Carnevali. Entro fine settimana potrebbe essere fissato un appuntamento e chissà che nella trattativa non possa rientrare anche Cutrone.

Per l’out di sinistra piace infine Mario Rui, ma bisognerà decidere chi tra Rodriguez, Strinic e Laxalt sarà chiamato a fargli posto.