Calciomercato Milan, Ferreira Carrasco resta una pista calda: nuovi contatti

Il Milan pensa anche a come rinforzare il centrocampo già a gennaio: complicato arrivare a Sensi e Diawara, Praet l'ultimo nome aggiunto alla lista.

Ufficializzato l'arrivo in rossonero di Piatek, il Milan si appresta ora a definire gli ultimi colpi del mercato in entrata. Molto calda è rimasta la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco, ala del Dalian Yifang che il Diavolo segue da tempo.

Nelle utlime ore i rossoneri hanno infatti avuto dei nuovi contatti con il club cinese, come riportato da 'Sky Sport'. Il profilo dell'esterno d'attacco belga piace molto al club meneghino, con Carrasco che potrebbe tornare utile a Gattuso nel suo 4-3-3.

Nelle prossime ore l'affare potrebbe entare nel vivo, con il Milan che alle giuste cifre sembra intenzionato a chiudere la trattativa.

Oltre all'attacco, i dirigenti rossoneri stanno però pensando a come rinforzare anche il centrocampo. Stando a 'Tuttosport', complicate appaiono le piste per Stefano Sensi del Sassuolo e Amadou Diawara del Napoli.

Per entrambi i giocatori il Milan starebbe trovando non poche difficoltà riguardo alla formula dei due affari, vista l'intenzione del Diavolo di operare in prestito con diritto di riscatto.

Appare invece maggiormente percorribile l'idea di portare a Milano un altro giocatore del Sassuolo, Alfred Duncan, da tempo nei radar rossoneri.

Sempre per il centrocampo, nuovi rumors su Lorenzo Pellegrini. Su di lui anche il Paris Saint-Germain, con il ragazzo che nel contratto con la Roma possiede una clausola rescissoria di 30 milioni esercitabile fino a giugno.

Ultimo nome apparso sulla lista rossonera è infine quello di Dennis Praet, numero dieci della Sampdoria che i blucerchiati difficilmente lasceranno partire a gennaio. Affare più per l'estate.