Calciomercato Milan, Falcao proposto da Mendes: no di Gazidis

Radamel Falcao è stato a Roma nel giorno di Lazio-Milan: l'attaccante colombiano è stato proposto ai rossoneri, che scelgono però la linea verde.

Il Milan prepara la sfida di campionato contro il Sassuolo dopo il pareggio a reti inviolate maturato all'Olimpico nell'andata della semifinale di Coppa Italia: sul fronte mercato i rossoneri hanno valutato il profilo di Radamel Falcao, che non convince però per età e ingaggio.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', l'attaccante colombiano è stato proposto dal procuratore Mendes alla dirigenza del Diavolo in questi giorni, ma l'offerta è stata rispedita al mittente da Gazidis, che continua a seguire la linea societaria di un Milan under 30.

L'arrivo dell'ex dirigente dell'Arsenal ha avuto un notevole peso sul mercato di gennaio, quando il Milan si è visto costretto a decidere sul futuro di Gonzalo Higuain e sull'eventuale ritorno di Zlatan Ibrahimovic: i rossoneri preferiscono puntare su giocatori che possano avere una crescita nel medio-lungo periodo.

Su questa scia è arrivato il no a Falcao, che con i suoi 33 anni e un ingaggio pesante non rientra nei parametri della proprietà, soprattutto ora che il reparto offensivo sembra aver trovato un punto fermo come Piatek. Il centravanti del Monaco ha trascorso il suo giorno libero a Roma proprio quando si giocava Lazio-Milan, ma le recenti voci di mercato non sembrano trovare riscontro in concrete trattative.