Calciomercato Milan, ecco Piatek: 35 milioni subito al Genoa

E' fatta per il trasferimento di Piatek al Milan: al Genoa andranno 35 milioni senza contropartite. In serata l'arrivo a Milano, mercoledì le visite.

Restano da sistemare gli ultimi dettagli e poi Krzysztof Piatek sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Prenderà il posto di Gonzalo Higuain, pronto a trasferirsi al Chelsea via Juventus.

La trattativa, come riportato da 'Sky Sport', è chiusa: il Genoa percepirà da subito 35 milioni di euro e nell'affare non saranno inserite contropartite, nonostante i vari nomi circolati negli ultimi giorni: quelli di Mauri, di Bertolacci, di Halilovic e pure del giovane portiere Plizzari.

Il pagamento avverà in un'unica soluzione ed è per questo motivo che il Genoa ha acconsentito a scendere da 40 a 35 milioni per cedere il cartellino di Piatek. A questa cifra bisognerà aggiungere poi dei bonus relativi al piazzamento in campionato del Milan al termine della stagione in corso.

L'arrivo a Milano di Piatek arriverà in serata. Per la giornata di domani, mercoledì 23, sono state invece programmate le visite mediche del centravanti polacco, che in seguito firmerà il proprio contratto con il Milan.

Dopo Paquetà, Elliott piazza dunque un altro colpo senza badare troppo a spese. Un segnale chiaro del fatto che il nuovo proprietario del Milan vuole fortemente investire sul club.