Calciomercato Milan, è il giorno di Piatek: 40 milioni al Genoa

Può essere oggi il giorno decisivo per l'affare Krzysztof Piatek al Milan: si lavora sul prestito oneroso con riscatto per arrivare a 40 milioni.

Sono ore di mercato caldissime in casa Milan per quanto riguarda la situazione centravanti: se da una parte l'addio di Higuain in direzione Chelsea sembra ormai certo, dall'altra è sempre più calda la pista che porta a Krzysztof Piatek .

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe infatti essere oggi il giorno decisivo dell'operazione: nelle prossime ore Leonardo incontrerà i vertici rossoblù per cercare di strappare l'accordo definitivo.

Si lavora sulla base del prestito oneroso (potrebbe ammontare anche a 8-10 milioni), con il resto dell'ammontare dilazionato per andare incontro alle esigenze del Milan, tenuto sempre sotto controllo dalla UEFA.

La somma finale sarà comunque vicina ai 40 milioni di euro , mentre per il giocatore è già pronto un contratto quinquennale da 2 milioni netti più bonus all'anno . Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', il presidente del Genoa Preziosi avrebbe dato un tempo limite di 48 ore al Milan per il raggiungimento dell'accordo, ma Piatek è ormai la prima scelta rossonera e tutto sembra portare verso la fumata bianca.

Non sarà 'sacrificato' Hakan Calhanoglu , che sembrava destinato al Lipsia ma sul quale Gattuso aveva posto un veto: lo stesso club tedesco si è tirato indietro ritenendo troppo costosa l'operazione.

Il Milan risparmierà circa 18 milioni dall'addio di Higuain in questa sessione di mercato (9 milioni lordi per l'ingaggio dei restanti sei mesi più altri 9 per il prestito da gennaio a giugno) e i soldi dell'eventuale riscatto del Pipita saranno investiti nell'operazione Piatek. Giornata decisiva in casa del Diavolo: il bomber polacco potrebbe essere a un passo.