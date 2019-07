Calciomercato Milan, è fatta per Rafael Leao: domani le visite mediche in Italia

Fissate per domani le visite mediche di Rafael Leao, attaccante portoghese proveniente dal Lille: operazione chiusa dal Milan.

Il ha scelto il suo nuovo rinforzo in attacco: operazione praticamente chiusa per Rafael Leao, giovane talento portoghese proveniente dal . Il giocatore è atteso domani in per sostenere le visite mediche.

Dopo settimane di trattative su più fronti la dirigenza rossonera ha preso la sua decisione: il nuovo attaccante del Milan sarà il giovane classe '99, trascinatore insieme a Pépé del sorprendente Lille della passata stagione. Il giocatore è atteso domani in Italia per i test medici prima della firma sul nuovo contratto.

Attaccante dotato di un gran fisico (188 cm) ma agile ed esplosivo: profilo promosso da Giampaolo come perfetto partner di Piatek nell'attacco a due, Leao è considerato tra gli attaccanti portoghesi più promettenti in patria.

Il Milan cambia dunque volto in avanti, ma resta sempre attento alla linea verde: via un classe '98 come Patrick Cutrone, diretto al Wolverhampton, dentro un altro giovanissimo a conferma del progetto iniziato da Elliott.