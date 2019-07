Calciomercato Milan, Duarte è in Italia: ora visite ed ufficialità

Il centrale brasiliano sarà il nuovo acquisto del Milan di Giampaolo: firmerà un contratto fino al 2024, 10 milioni più 5 al Flamengo.

Continua a correre sul calciomercato, il nuovo di Giampaolo. Dopo gli acquisti già ufficiali di Theo Hernandez e Krunic e della conferma di Bennacer, i rossoneri stanno per accogliere Rafael Leao, giovane portoghese del Lille. Non solo, visto l'arrivo in di Leo Duarte.

Duarte, difensore brasiliano, è sbarcato a Malpensa e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per poi firmare con il Milan fino al 2024. Il Flamengo, oramai suo ex club, riceverà dalla sua vendita dieci milioni di euro più cinque legati a diversi bonus.

Il 23enne ha stupito in Libertadores e nel campionato brasiliano, attirando su di sè l'interesse di diverse squadre europee. Aveva puntato Duarte anche la , ma il lavoro dell'ex rossonero Serginho è stato fondamentale per portarlo al Milan.

I rossoneri lo seguivano da diversi mesi, con Moncada, nuovo scout rossonero da fine 2018, che ha fatto di tutto pur di portarlo alla corte di Giampaolo come nuovo centrale, al fianco di Caldara, Musacchio e Romagnoli. Dopo l'addio di Thiago Silva, un nuovo centrale brasiliano per il Diavolo.

Manca solo l'ufficialità e a meno di sorprese nelle visite mediche, previste per metà nella giornata odierna e per metà in quella di giovedì, Duarte sarà il nuovo rinforzo per il Milan 2019/2020.