Calciomercato Milan, Donnarumma-PSG di nuovo caldo: francesi pronti all'assalto

Il Paris Saint-Germain torna sulle tracce di Donnarumma: parigini disposti a investire più di 50 milioni di euro per arrivare al portiere del Milan.

Impegnato domenica 19 maggio a San Siro nella penultima giornata di contro il , il di Gennaro Gattuso è chiamato a non sbagliare per continuare a coltivare il sogno di una qualificazione alla prossima .

Dalla conquista o meno di un piazzamento nell'Europa 'dei grandi' potrebbe infatti dipendere molto del futuro rossonero, a partire dal mercato in uscita. Chiamato a rispettare i termini concordati con la UEFA, il Diavolo sarà infatti costretto a cedere un top player nel caso in cui non dovesse riuscire a centrare il quarto posto in questa stagione.

Non qualificarsi alla Champions League vorrebbe dire dover rinunciare ai 50 milioni che l'approdo alla massima competizione europea porta in dote. Una cifra molto importante per le casse del Milan, che, stando a 'La Repubblica', i rossoneri potrebbero però incassare dalla cessione di Gianluigi Donnarumma.

A versare tale cifra nelle casse del club meneghino potrebbe essere il , il quale pare disposto a investire 50/55 milioni di euro per portare Donnarumma in . Un incasso netto per il Milan che aiuterebbe così la società rossonera, convincendo magari anche la UEFA a concedere un anno in più sul pareggio di bilancio, fissato ora per il 2021.

Sempre secondo 'La Repubblica', una cessione del portiere della Nazionale italiana potrebbe aiutare comunque il Milan anche nel caso in cui il Diavolo dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, visto il deficit annunciato intorno agli 80 milioni al 30 giugno.