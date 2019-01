Calciomercato Milan, Djalo ha firmato: foto con Maldini

Il Milan ha perfezionato l'acquisto di Tiago Djalo. Il centrale portoghese classe 2000 è stato in sede per la firma del contratto.

A testimoniarlo è una storia pubblicata su Instagram dallo stesso Tiago Djalo in compagnia di Paolo Maldini.

Tiago Djalo era in scadenza di contratto con lo Sporting Lisbona, ma il Milan ha anticipato il suo arrivo a gennaio per evitare l'inserimento di altri club.

Sempre su Instagram, Tiago Djalo ha ringraziato lo Sporting e ha motivato la sua scelta di vestire la maglia del Milan.

"Molti criticano la mia decisione e dicono che ho solo pensato ai soldi. Okay, hanno il diritto di farlo. Non negherò che è stato un fattore importante e che ha pesato nel momento di decidere, ma ciò che ha pesato di più è stato sentire di contare su di me e mi hanno voluto davvero qui. Ringrazio questa grande istituzione che è lo Sporting Clube de Portugal per tutto quello che sono. E’ stato qui che sono cresciuto e sono diventato un uomo, quindi avrò sempre il massimo rispetto e un affetto speciale per questo club. Grazie anche a tutte le persone che ho incontrato in questa casa, che hanno contribuito direttamente o indirettamente a questa crescita. So che non sono stato sempre il meglio che potevo essere, ma sbagliare è umano. So che è un grosso rischio andarmene alla mia età, ma a volte devi correre dei rischi e andare a combattere con coraggio, e lo farò, il futuro appartiene a Dio. Grazie a tutti".