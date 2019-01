Calciomercato Milan, dietrofront Shenzhen su Borini: "Non siamo interessati"

Lo Shenzhen ha fatto sapere di non essere interessato all'acquisizione di Borini. Sfuma così una trattativa da 9 milioni di euro per i rossoneri.

Dietrofront nel calciomercato in uscita del Milan. Quando sembrava essere in dirittura d'arrivo la cessione di Fabio Borini alla compagine cinese dello Shenzhen, ecco arrivare la retromarcia da parte del club asiatico.

La dirigenza, secondo quanto riportato dai media cinesi (Shenzhen Evening Post) si è infatti premurata ad emettere un comunicato con il quale smentisce categoricamente di essere interessata all'acquisizione del giocatore italiano.

"Non siamo interessati all’acquisizione del calciatore dell’Ac Milan Fabio Borini".

E dire che nella giornata di sabato sembrava che l'affare potesse concretizzarsi intorno alla cifra di 9 milioni di euro e con un contratto triennale da 5 milioni di euro a stagione per il giocatore.

Nella stagione in corso l'ex Sunderland ha collezionato un totale di 12 presenze ed un goal (7 in campionato e 5 in Europa League).