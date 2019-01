Calciomercato Milan, Diawara chiesto al Napoli: no degli azzurri

Il Milan ha effettuato un tentativo per Amadou Diawara, respinto al mittente dal Napoli: gli azzurri non accettano di cedere il guineano in prestito.

Higuain verso il Chelsea, Piatek verso il Milan. Un doppio affare che necessita appena dell'ok definitivo del Genoa per prendere il via. Ma i rossoneri non stanno a guardare nemmeno per gli altri reparti, tanto da aver effettuato pure un tentativo per Amadou Diawara.

Come rivela 'Sky Sport', infatti, i rossoneri hanno chiesto al Napoli il centrocampista guineano, che in maglia azzurra ha trovato poco spazio sia con Ancelotti che con Sarri. Ma non per questo si tratta di un'operazione semplice. Anzi.

Il Napoli ha infatti respinto seccamente al mittente le avances del Milan, che avrebbe voluto contare su Diawara in prestito. Una soluzione che non ha trovato il favore dei partenopei, intenzionati a monetizzare dalla possibile cessione dell'ex bolognese.

Insomma, il Milan dovrebbe aprire nuovamente i cordoni della borsa per contare su Diawara. Proprio come sarà costretto a fare per regalare a Gattuso l'erede di Higuain, ovvero Piatek, che sarà pagato al Genoa 35 milioni più bonus.