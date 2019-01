Calciomercato Milan, Deulofeu sfuma: il Watford non vuole privarsene

Salta il ritorno di Deulofeu al Milan: il Watford non intende privarsi dello spagnolo a gennaio. Le trattative sembrano già naufragate.

Dopo gli arrivi di Paquetà e Piatek, il Milan vivrà il rush finale del calciomercato di gennaio alla ricerca di occasioni per rinforzarsi. Sembrava poter rientrare tra queste Gerard Deulofeu, ma la trattativa per riportare l'ex Barcellona a Milano, secondo quanto riporta 'Sky Sport', sarebbe già saltata.

Alla base dello stop c'è la forte volontà del Watford, proprietario del cartellino dello spagnolo, di non volersi privare del giocatore a gennaio. Javi Gracia lo ritiene un titolare e lo ha dimostrato con le sue scelte: dal rientro dall'infortunio al piede all'ottava giornata di Premier League, il classe 1994 è stato presente in tutte le partite.

In stagione Deulofeu ha già segnato 3 goal, dopo averne segnato uno anche nella seconda metà della scorsa annata, quando è arrivato in prestito in Inghilterra dopo il momentaneo ritorno al Barcellona.

Il posto in blaugrana se l'era guadagnato mostrando grandi miglioramenti nei suoi mesi proprio al Milan, tra il gennaio e il giugno del 2017. Dall'estate è però diventato un giocatore del Watford a titolo definitivo.

La squadra dei Pozzo non vuole privarsi di un giocatore determinante per provare a inseguire il settimo posto che potrebbe valere un posto in Europa League. Il Milan questa volta trova un muro: nessun ritorno per Deulofeu a gennaio.