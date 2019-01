Calciomercato Milan, Deulofeu pista complicata: corsa contro il tempo

Il Watford al momento non accetta un prestito con diritto di riscatto per Deulofeu. Leonardo segue anche Arnaut Groeneveld, esterno del Bruges.

Il Milan, dopo gli acquisti di Paquetà e Piatek, vorrebbe consegnare a Gattuso anche un esterno offensivo per affrontare la seconda parte di stagione. Fino a qualche giorno fa il nome più caldo era quello di Ferreira Carrasco, poi si è inserita anche l'Inter e i rossoneri sono rimasti freddi sul belga. Adesso è Gerard Deulofeu il primo obiettivo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

L'articolo prosegue qui sotto

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il Watford non si priverà del giocatore spagnolo in prestito. In estate lo hanno pagato 15 milioni, Deulofeu è titolare della squadra e servirà un'offerta concreta e alta per convincere gli inglesi. Si parla di circa 30 milioni di euro.

Il giocatore però farebbe le valigie pur di tornare al Milan, dove si è trovato benissimo ormai due anni fa. Il grande problema quindi è la trattativa con il Watford, relativa alla modalità dell'eventuale ingaggio. Ma soprattutto perché il tempo stringe e mancano soltanto tre giorni alla chiusura del calciomercato.

Un'alternativa è rappresentata da Arnaut Groeneveld, esterno classe 1997 del Bruges. Il giocatore promette, e anche parecchio, ma è alle prese con un infortunio alla caviglia, oltre al fatto che avrebbe bisogno di tempo fisiologico per calarsi nella realtà della Serie A.