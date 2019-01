Calciomercato Milan, Deulofeu di ritorno? Leonardo pensa al prestito

Il mercato del Milan potrebbe non essere ancora concluso: Leonardo sta lavorando sul ritorno di Deulofeu in prestito dal Watford.

Il Milan è grande protagonista del calciomercato di gennaio tra la cessione di Higuain e l'arrivo di Piatek, ma gli affari dei rossoneri non sono ancora finiti.

Certificato che il modulo di base sarà il 4-3-3, l'idea del Milan è quella di andare a prendere un altro esterno d'attacco. E il nome che circola è quello di una vecchia conoscenza: Gerard Deulofeu.

Secondo il 'Corriere dello Sport', Leonardo sta lavorando per capire se ci sono i margini col Watford per un trasferimento dello spagnolo in prestito con diritto di riscatto.

Deulofeu ha lasciato un buon ricordo al Milan, disputando una seconda parte di stagione ottima tra gennaio e maggio 2017. Inoltre è stato più volte vicino al ritorno e una chiamata da parte dei rossoneri lo tenterebbe non poco.

Nel frattempo il Milan non molla neanche la pista che porta a un centrocampista e tra i soliti nomi spunta quello di Tchouameni del Bordeaux, classe 2000 che in Francia paragonano a Vieira. Per lui il Milan sarebbe disposto ad investire 10 milioni di euro.