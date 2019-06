Calciomercato Milan, De Rossi dice no: in corsa Fiorentina e Boca Juniors

De Rossi ha rifiutato la proposta del Milan: restano in lizza Fiorentina e Boca Juniors, con un occhio a un ruolo nello staff di Mancini in Nazionale.

Inizia a rimanere con pochi petali la margherita del futuro di Daniele De Rossi: a poco più di un mese dall'ultima presenza con la maglia della , l'ex capitano giallorosso non ha sciolto del tutto i dubbi, anche se qualcosa si è mosso.

Tra le proposte ricevute, l'unica rifiutata con certezza è quella del : come riportato da 'Il Romanista', il centrocampista avrebbe detto no in segno di rispetto per la sua precedente squadra, tra le rivali più accese dei rossoneri.

Giampaolo aveva chiesto De Rossi in prima persona, Maldini ha cercato di accontentarlo ma senza successo: non ci sarà lo 'sgarbo' verso i tifosi che già avevano storto la bocca di fronte all'eventualità di un trasferimento all'ombra del Duomo.

Restano in due, dunque, le piste percorribili per quanto concerne i club: la e il Boca Juniors. I viola sono l'unica squadra di in lizza: qui De Rossi ritroverebbe Montella e un progetto solido e ambizioso con patron Commisso al timone (nonostante le smentite di rito).

L'ipotesi più suggestiva conduce all' e a una passione mai nascosta per gli 'Xeneizes', seppur dal punto di vista logistico sia quella più difficile da portare a termine. Burdisso ha fatto il suo lavoro, ora attende soltanto una risposta definitiva.

Il tutto con la possibilità di entrare a far parte dello staff del ct azzurro Mancini sullo sfondo: in tal caso, De Rossi chiuderebbe la carriera da calciatore che rimarrebbe unicamente a tinte giallorosse. Tre opzioni in ballo, soltanto una andrà in porto.