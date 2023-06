Gazzetta dello Sport - Sorpresa Milan, anche De Ketelaere può partire

Investimento appena 12 mesi fa, Charles De Ketelaere non è più certo del posto dopo una stagione deludente: in caso di buona offerta può lasciare.

Magari non sarà una rivoluzione, ma ci assomiglia parecchio. Nonostante il quarto posto finale, nonostante il raggiungimento delle semifinali di Champions League, il Milan si prepara a cambiare parecchio. E ad andarsene, secondo la 'Gazzetta dello Sport', può essere anche l'uomo copertina delle difficoltà della scorsa stagione: Charles De Ketelaere.

Inizialmente considerato incedibile, o quasi, specialmente in ragione dello sforzo di tempo ed economico profuso un anno fa per strapparlo al Bruges, il belga si è dimostrato un pesce fuor d'acqua a Milano e in Serie A. Una quarantina di spezzoni di partita tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, zero reti, troppe prestazioni sottotono. In una parola: flop. Anche se definire in questo modo un ragazzo di 22 anni alla prima esperienza lontano dal proprio paese può suonare esagerato.

E così, ecco che anche lui viene messo in discussione. Com'è normale nel mondo del lavoro e pure nel mondo del calcio. In un primo momento sembrava che il Milan volesse andare avanti a prescindere con De Ketelaere, provare a valorizzare l'investimento, insistere. Ma, nel caso si verificassero le condizioni giuste, forse non sarà così.

"La matematica non è un’opinione nel caso di CDK - scrive la 'Gazzetta' - per evitare minusvalenze dovrebbe essere ceduto per 28 milioni. La ricca Premier può farsi avanti? Il Milan spera, perché Charles non ha mostrato lampi di classe. Non una scintilla che facesse pensare a una definitiva accensione: se ci sarà l’occasione saluterà anche lui. Pioli darebbe il via libera".

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, aveva del resto preannunciato qualche giorno fa che quella rossonera sarebbe stata un'estate movimentata. E, a quanto pare, sarà proprio così.

"Credo che dovremo fare qualche cessione - diceva - e concludere qualche acquisto importante: siamo ambiziosi".

Tra Origi e Rebic, tra Messias e Ballo-Touré, anche De Ketelaere rischia dunque il posto. E se così non sarà, la sensazione è già quella dell'ultima chance. Specialmente dopo l'addio congiunto di Paolo Maldini e Frederic Massara, il duo che ha voluto fortemente prenderlo dal Bruges per portarlo in Italia.