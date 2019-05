Calciomercato Milan, Dani Olmo nel mirino rossonero: servono 20 milioni di euro

Il Milan è sempre più impressionato da Dani Olmo, esterno d'attacco spagnolo della Dinamo Zagabria: costa 20 milioni di euro. I rossoneri riflettono.

In casa si prospetta un mercato estivo difficile e soprattutto da gestire alla perfezione: i rossoneri dovranno infatti fare lo slalom tra i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Un'inforcata può costare carissimo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Anche per questo la dirigenza starebbe seguendo soprattutto profili giovani che convincano e che possano ritagliarsi da subito spazio in organico. Secondo il 'Corriere dello Sport', uno di questi che il Milan segue con grande attenzione sarebbe Dani Olmo.

Il classe 1998 spagnolo gioca nella Dinamo Zagabria e già da diverse settimane sarebbe sotto la lente d'ingrandimento dei rossoneri. L'avrebbero seguito già in fino agli ottavi, quando si è interrotta l'avventura dei croati, e anche in campionato.

In questa stagione Dani Olmo ha segnato già 12 goal e si è imposto come uno dei migliori under-21 del panorama europeo. Gioca in dal 2014, quando ha deciso di lasciare il e la Masìa per un'avventura nuova e sorprendente.

A livello di caratteristiche è il giocatore ideale per quello che sta cercando il Milan, un'ala di fantasia in grado di saltare l'uomo e giocare anche nell'eventualità come trequartista. Un altro giocatore tecnico che possa affiancare Paquetà e Calhanoglu.

Il costo del suo cartellino sarebbe di circa 20 milioni di euro e va battuta la concorrenza del , attento ai talenti, ma già al lavoro anche su molte altre piste.

Per fare i conti e stabilire un vero budget, il Milan dovrà aspettare il responso del Tas di Losanna con le sanzioni, ma intanto ha le idee chiare: Dani Olmo potrebbe essere l'uomo giusto per dare nuovo slancio e freschezza all'atttacco.