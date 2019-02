Calciomercato Milan, Cutrone rimane? L'agente: “Vediamo… in estate valuteremo"

L’agente di Patrick Cutrone, Donato Orgnoni, non si sbilancia sulla permanenza dell’attaccante al Milan: “Lui vuole giocare”.

E’ considerato uno dei più grandi talenti espressi dal calcio italiano negli ultimi anni, nel suo club però fatica a trovare quello spazio che molte squadre potrebbero garantiti.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Patrick Cutrone è uno di quegli attaccanti che farebbero la fortuna di molti allenatori, al Milan però è inevitabilmente chiuso da Piatek. Il bomber polacco infatti, dal momento del suo approdo a gennaio in rossonero, ha segnato 7 reti in 6 partite (5 delle quali in 5 gare di campionato).

Cutrone potrebbe quindi in futuro essere costretto a cercare maggior spazio altrove e, nelle ultime ore, hanno fatto ‘rumore’ le dichiarazioni rilasciate dal suo agente Donato Orgnoni a Radio Marte.

“Se Cutrone resterà a Milano? Vedremo…”

Lo stesso Orgnoni, parlando poi a Milan News, ha chiarito il significato delle sue parole.

“La chiave interpretativa di questa affermazione è da leggersi così: Cutrone è un giocatore che vuole giocare e ha sempre accettato le scelte dell’allenatore. È normale che, se gli spazi dovessero essere estremamente ridotti da qui a fine stagione, in estate si valuterà con la società quella che potrà essere la soluzione migliore per il ragazzo e per il Milan”.

Cutrone, 21 anni, è approdato al Milan quando era poco più che un bambino nel 2007 e da allora non ha mai lasciato il club meneghino. Nel corso di questa stagione, ha segnato 3 reti in Serie A in 23 partite, ai quali vanno aggiunti i 2 segnati in Coppa Italia in altrettante gare ed i quattro in Europa League in cinque apparizioni