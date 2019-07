Calciomercato Milan, Cutrone lascia il ritiro: andrà al Wolverhampton

Patrick Cutrone saluta il Milan: l'attaccante ha lasciato il ritiro rossonero negli USA, in chiusura il suo passaggio al Wolverhampton.

Il cambia volto in attacco. Se Andrè Silva al è naufragata, a salutare il Diavolo è Patrick Cutrone: il numero 63, infatti, è ad un passo dal Wolverhampton.

Trattativa in via di definizione quella tra il club rossonero e gli inglesi, che hanno scelto la giovane punta per rinforzare il proprio reparto offensivo: Cutrone, ha lasciato il ritiro del Milan negli per rientrare in e definire il suo trasferimento Oltremanica.

Si chiude così una storia d'amore lunga 12 anni: tanti, infatti, ne sono passati da quando l'attaccante venne inserito nel vivaio del Diavolo dopo essere stato notato tra i Pulcini della Parediense: classe '98, Cutrone era al Milan da quando aveva 8 anni.

All'orizzonte, per lui, si profila una nuova ed intrigante avventura in Premier: a scommetterci è il Wolverhampton, squadra ambiziosa e dal progetto in ascesa. Andranno limati i dettagli, ma Cutrone lascia i rossoneri.