Calciomercato Milan, Cucurella idea per la fascia sinistra: contatti con Barcellona ed Eibar

Il Milan punta a Marc Cucurella, terzino o ala classe 1998 del Barcellona, in prestito all'Eibar. Contatti già avviati con giocatore e club.

Nuova suggestione per la fascia sinistra per il Milan. Secondo 'Goal España', i rossoneri si sarebbero interessati a Marc Cucurella, classe 1998 di proprietà del Barcellona ma in prestito all'Eibar.

Segui live e in esclusiva Chievo-Milan su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis

Cucurella, prodotto della cantera dei blaugrana, è stato lanciato in questa stagione di Liga dal club basco, in cui è in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro, più controriscatto a 4 milioni in favore dei catalani.

Il Milan avrebbe già contattato entrambi i club, oltre all'entourage del giocatore, per provare a portarlo in rossonero in estate.

L'articolo prosegue qui sotto

Nato terzino nel settore giovanile catalano, Cucurella quest'anno all'Eibar ha iniziato ad essere impiegato regolarmente da ala sinistra, fino a diventare un punto fermo della squadra di Mendilibar.

Sul giocatore, secondo 'Goal España', sarebbe forte anche l'interesse dei due Borussia, Dortmund e Mönchengladbach. Il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 10-11 milioni di euro.

L'interesse del Milan nascerebbe soprattutto dalle riflessioni intorno al futuro di Diego Laxalt: Cucurella potrebbe diventare il cambio di Ricardo Rodriguez, che si sta confermando indispensabile nell'undici titolare.