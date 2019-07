Calciomercato Milan: Correa si complica, Rafael Leao si avvicina

Potrebbe sfumare l'arrivo di Angel Correa al Milan, la trattativa con l'Atletico Madrid fatica a sbloccarsi.

Continua a muoversi il calciomercato del , che nel frattempo scenderà in campo nell'International Champions Cup contro i portoghesi del .

Secondo quanto riportato da Sky Sport la trattativa con l' per Angel Correa è in una fase di stallo (gli spagnoli continuano a chiedere 50 milioni netti) e sembra non ci siano le condizioni per poterla concludere sulla base precedentemente individuata, ossia 40 milioni di euro più bonus.

A nulla è quindi servito l'arrivo a Milano nei giorni scorsi del procuratore del giocatore, che aveva fatto pensare ci fossero tutte le carte in regola per poter definire l'affare.

Una tale situazione, al contempo, non fa altro che accelerare la possibilità che il nuovo attaccante del Diavolo da affiancare a Piatek possa essere Rafae Leao del .

Le due società avrebbero infatti trovato un accordo a 35 milioni di euro, più il 20% della futura rivendita in favore dei francesi. Farebbe il percorso inverso Tiago Djalo, che passerà dal Milan al Lille per 5 milioni di euro.