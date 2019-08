Calciomercato Milan, Correa aspetta i rossoneri: ma prima serve cedere

L'attaccante argentino ha rifiutato diverse offerte per poter giocare con il Milan: il tempo stringe, i rossoneri devono lavorare in uscita.

Prima le cessioni, poi l'attaccante che i tifosi e la società rossonera aspettano da diverse settimane. A poco meno di due settimane dal termine del calciomercato, il continua ad avere Angel Correa come obiettivo principale. Anche grazie al desiderio dello stesso giocatore.

Sì perchè come rivela Sky Sport, Correa continua ad aspettare il Milan, squadra in cui vorrebbe trasferirsi in questa nuova stagione. L'attaccante argentino ha rifiutato diverse altre offerte arrivate da diversi grandi campionati continentali, ma il tempo stringe.

Il Milan aveva messo sul piatto circa 42 milioni bonus compresi per arrivare a Correa, convinto di poter cedere Andrè Silva: il mancato addio del portoghese ha però portato il club meneghino ad abbassare l'offerta, giudicata troppo bassa dall' .

Per questo motivo nonostante Correa desideri giocare nel Milan, la società rossonera dovrà cedere prima Andrè Silva e Castillejo, quest'ultimo poco propenso all'addio, prima di puntare nuovamente il giocatore sudamericano con un'offerta che si avvicini ai 55 milioni chiesti dall'Atletico.

Difficile che il Milan si spinga così in alto per Correa, per questo motivo le alternative sono già pronte: tra queste non sembra esserci realmente Mariano Diaz, con l'agente del giocatore che ha smentito un approccio da parte del club allenato da Giampaolo.

Simeone non avrebbe alcun problema a confermare Correa in squadra, ragion per cui questa potrebbe essere la settimana delle cessioni in casa Milan, mentre la prossima, e ultima utile per il calciomercato, quella dell'assalto finale al 24enne di Rosario.