Calciomercato Milan, Celik l'obiettivo in difesa: il Lille vuole 20 milioni

Mehmet Zeki Celik è uno degli obiettivi del Milan per il mercato di gennaio. Altro giovane talentuoso del Lille, proprio come Rafael Leao.

Il ha cambiato in questi giorni la guida tecnica della squadra, con l'avvicendamento tra Marco Giampaolo e Stefano Pioli. Ma la società sa bene che il problema non può essere stato risolto soltanto così: serve intervenire anche in sede di mercato.

Secondo 'Tuttosport', nel mese di gennaio, il Milan potrebbe acquistare un nuovo terzino destro. Calabria è stato infatti uno dei giocatori più deludenti di questo inizio di stagione, mentre Conti non riesce ancora a dare le giuste garanzie dal punto di vista fisico.

Per questo, il Diavolo ha messo nel mirino, come fatto per Rafael Leao, un altro giovane calciatore del : Mehmet Zeki Celik. Il turco è un titolare a tutti gli effetti del Lille, ormai da due stagioni.

Ha giocato da titolare anche le due partite di disputate dal Lille quest'anno e rappresenta anche un pilastro della Nazonale turca. Non male per un ragazzo di 22 anni. Un anno e mezzo fa è stato pagato 2 milioni, dal Instanbulspor, mentre adesso il club francese chiede almeno 20 milioni di euro.

Il rapporto tra le due società è ottimo e ci sono i margini per trattare.

Si è esaurito in un nulla di fatto, invece, il sondaggio fatto con il per Serge Aurier. In un momento di difficoltà come questo, gli Spurs non sono disposti a cedere Aurier.