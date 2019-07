Calciomercato Milan, Ceballos avvisa il Real Madrid: "Voglio giocare, provare nuove esperienze"

Obiettivo del Milan, Dani Ceballos è chiaro sul suo futuro: "Posso essere felice solo se gioco 40 gare all'anno. Sappiamo tutti cosa pensa Zidane".

Dani Ceballos è l'uomo del momento in : con le sue giocate ha aiutato le 'Furie Rosse' a vincere gli Europei Under 21 in e San Marino, conquistandosi l'interesse concreto di grandi club tra cui il .

Rossoneri che sembrano voler affondare il colpo con l'offerta al di un prestito biennale con diritto di riscatto a una cifra da concordare, formula gradita dal giocatore che non vorrebbe essere ceduto a titolo definitivo per via di alcuni contrasti con i suoi agenti, i quali incasserebbero una somma dal suo trasferimento.

Il centrocampista ha parlato ai microfoni di 'MARCA': poche le chances che Zidane abbia cambiato idea su un maggiore impiego, sebbene la rassegna continentale abbia eletto Ceballos come uno dei migliori in assoluto.

"Immagino che Zidane abbia visto il torneo, ma ha le idee molto chiare e sappiamo tutti cosa pensa. Ora è il momento di riposare bene, disconnettersi dopo la stagione e al futuro penseremo tra un paio di settimane".

Al momento, il classe 1996 non è affatto felice dello status di riserva fissa dei 'Blancos': tanta è la voglia di dare un contributo sul rettangolo verde, seppur la concorrenza nel ruolo sia spietata.

"Sì, la cosa più importante in questa vita è essere felici ed è qualcosa che si può raggiungere soltanto giocando 40 partite all'anno. Il mio obiettivo personale per la prossima stagione è di giocare 40 partite, per sentirmi a mio agio in ogni momento. Ovunque, ma in un posto dove possa sentirmi apprezzato".

Infine la chiara apertura a un trasferimento altrove, che sia al Milan o in un'altra società poco importa.