Calciomercato Milan, Ceballos in lizza: prestito oneroso con diritto di riscatto

Il Milan studia l'offerta al Real Madrid per Ceballos: prestito oneroso con diritto di riscatto e ingaggio a carico dei rossoneri. Piace Dani Olmo.

Gli Europei Under 21 appena vinti con la gli hanno permesso di mettersi ulteriormente in vetrina, di brillare al suo massimo splendore: il valore di Dani Ceballos non lo scopriamo di certo ora, ma nella rassegna italiana ha avuto modo di esprimersi nel modo migliore trascinando le 'Furie Rosse' al quinto successo della storia.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Non è un mistero che faccia gola al , protagonista una decina di giorni di fa con Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara di un incontro esplorativo con la dirigenza del nella capitale spagnola: vertice utile per capire quali calciatori sono considerati cedibili dalle 'Merengues', che devono vendere per rientrare dai 303 milioni spesi per i colpi in entrata.

Ceballos costa 40-45 milioni, cifra un po' elevata per gli standard rossoneri che preparano l'offerta da presentare alla 'Casa Blanca': prestito oneroso con diritto di riscatto come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', con ingaggio totalmente a carico del 'Diavolo' (il Decreto Crescita darebbe una grossa mano a sostenerlo).

L'articolo prosegue qui sotto

Con i suoi 4 milioni a stagione, Ceballos diventerebbe il secondo più pagato della rosa milanista alle spalle di Gianluigi Donnarumma, anch'egli finito nel vortice del calciomercato per l'interesse mostrato dal .

Trattativa a un passo dalla chiusura quella per Theo Hernandez: al Real Madrid andranno 20 milioni e il terzino francese sarà uno dei laterali mancini nello scacchiere di Marco Giampaolo assieme a Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Ivan Strinic.

Tra i gioielli della Spagna di Luis De La Fuente piace anche Dani Olmo, autore della rete del raddoppio nella finalissima contro la : secondo 'Tuttosport' la lo valuta 20-25 milioni. Per la mediana più Praet di Torreira, che non sembra disposto a lasciare l' .