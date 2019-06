Calciomercato Milan, Ceballos si allontana: "Non voglio essere venduto dal Real Madrid"

Difficile che Ceballos vesta la maglia del Milan il prossimo anno. Il giocatore: "Non voglio essere venduto, voglio sentirmi importante dove sono".

Accostato con forza nelle ultime settimane alpare ora più lontano da un possibile approdo in rossonero nel corso di questa estate. Il giocatore vuole infatti giocarsi le sue carte al .

A rivelarlo è stato lo stesso spagnolo ai microfoni della trasmissione 'El Transistor' di 'Onda Cero', nella quale ha parlato del suo futuro. La speranza è quella di non essere ceduto dai blancos.

" Non voglio essere venduto. Ciò che verrà dopo, immaginatelo. Voglio sfruttare ciò che ho e sentirmi importante dove sono. Il prossimo anno sarà il mio anno migliore".

Nessuna cessione a titolo definitivo dunque, con l'ipotesi di un possibile prestito del giocatore nel corso della prossima stagione che però non è ancora stata del tutto scartata dal Real Madrid, club che crede in Ceballos e che per questo vuole farlo crescere il più possibile.

"Gioco per divertimento e voglio davvero dimostrare quanto valgo. Non è stata la mia migliore stagione quest'anno ma sono stato contento di essere riuscito a far andare bene le cose".

Ora il pensiero di Ceballos sarà però rivolto esclusivamente alla finale dell'Europeo Under 21 contro la . Un traguardo che la sua ha conquistato battendo ieri sera per 4-1 la .