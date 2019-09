Calciomercato Milan, Camavinga il nuovo obiettivo a centrocampo

Il Milan, con la gestione di Elliott, è sempre attento a tutti i giovani calciatori che si mettono in mostra: Eduardo Camavinga è un obiettivo.

Anche se il calciomercato estivo si è chiuso quasi due settimane fa, le squadre ovviamente non stoppano il loro lavoro quotidiano di scouting. Soprattutto il che, con il nuovo corso di Elliott, ha dato la preferenza ai giovani talenti, come ha dimostrato l'ultima sessione di trasferimenti.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l'ultimo giovane calciatore scritto nella lista del Milan porta il nome di Eduardo Camavinga. Centrocampista centrale classe 2002, gioca da titolare nel che, dopo quattro giornate di , si trova in testa al campionato.

Geoffrey Moncada, capo dell’area scouting del club rossonero, ha ordinato di seguire con grande attenzione il percorso di Eduardo Camavinga, talento ancora sedicenne ma già seguito da tantissimi club europei. Rispecchia perfettamente il profilo che ormai il Milan ha come guida sul calciomercato.

Ma sulla lista rossonera degli osservati speciali c’è anche Lucas Martínez Quarta, 23enne difensore centrale del River Plate che in estate aveva avuto un abboccamento pure con l’ .

Insomma, il Diavolo sta lavorando in maniera nettamente diversa rispetto al recente passato. La rete di scout lavora quotidianamente per individuare potenziali campioni, che i rossoneri potranno plasmare e magari rivendere in futuro. Gazidis in questo è sempre stato un maestro negli anni all' .