Calciomercato Milan, Calhanoglu resta in rossonero: "La prossima stagione giocherò qui"

Hakan Calhanoglu resta al Milan, il giocatore turco ha spazzato via ogni dubbio sul suo futuro: "Giocherò qui anche la prossima stagione".

In attesa di capire quale sarà il prossimo allenatore, il valuta ogni singolo giocatore dopo la stagione appena conclusa. Un anno sicuramente non brillante per Hakan Calhanoglu, che giura però fedeltà ai colori rossoneri.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il giocatore ha infatti allontanato ogni dubbio sul proprio futuro con una breve frase ai microfoni di 'TRT Sport':

"La prossima stagione giocherò ancora qui, a Milano, con questa maglia".

Poche parole per l'annuncio ufficiale: il numero 10 rossonero sarà ancora un giocatore del Diavolo. Con l'eventuale arrivo di Giampaolo la squadra passerà con ogni probabilità alle due punte: in questo caso Calhanoglu scalerebbe a fare la mezz'ala di qualità che l'ex allenatore blucerchiato richiede nei suoi schemi.

Da valutare invece la posizione di Suso, che in un ipotetico 4-3-1-2 farebbe fatica a trovare una collocazione fissa in campo.