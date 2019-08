Calciomercato Milan, Calhanoglu può partire: nuovi contatti col Lipsia

Il Lipsia torna di moda per il futuro di Hakan Calhanoglu: nuovo sondaggio con i suoi agenti dopo il tentativo di gennaio non andato a buon fine.

Con Correa ora più vicino, il deve concentrarsi anche sulle cessioni degli esuberi che potranno portare in dote un bel gruzzoletto, utile per rientrare dall'ingente spesa necessaria per l'acquisto dell'attaccante dell' .

Tra coloro che rischiano di salutare Milanello figura Hakan Calhanoglu, già vicino all'addio a gennaio quando il chiese informazioni: l'allora tecnico Gennaro Gattuso decise di non privarsi del turco, mantenendolo in rosa.

Attualmente, però, la situazione è cambiata: come riportato da 'Il Corriere dello Sport', la società tedesca ha mosso nuovi passi contattando gli agenti del centrocampista per provare a impostare una trattativa che potrebbe chiudersi sulla base di 20 milioni di euro per le casse milaniste.

Calhanoglu non è più uno degli intoccabili e la spietata concorrenza con Lucas Paquetá per un posto da titolare potrebbe avere ripercussioni importanti sul prosieguo dell'avventura al Milan.