Calciomercato Milan, caccia all'esterno: Carrasco torna caldo, il sogno è Gnabry

Il Milan cerca sempre un esterno e torna caldo il nome di Carrasco, il sogno dei rossoneri però sarebbe Gnabry: osservatori per Olanda-Germania.

Il programma la prossima stagione e in vista del calciomercato estivo inizia a muoversi per completare la rosa. Il primo obiettivo, come risaputo, resta l'acquisto di un esterno.

In tal senso torna caldissimo il nome di Yannick Ferreira Carrasco che non vede l'ora di lasciare la e misurarsi di nuovo ad alti livelli nel calcio europeo.

Il Milan d'altronde aveva già provato a portare Carrasco in rossonero lo scorso gennaio ma, come riporta 'Il Corriere dello Sport', il Dalian aveva rifiutato l'offerta di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

In estate invece le cose potrebbero cambiare e il Milan, specie in caso di qualificazione alla prossima , sarebbe disposto a mettere sul piatto qualcosa di più per chiudere l'operazione Carrasco.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' però i rossoneri non si accontentano e punterebbero a un grande colpo. Il sogno del Milan infatti sarebbe addirittura Serge Gnabry.

Un emissario del club avrebbe seguito da vicino il giocatore durante -, partita in cui Gnabry ha brillato segnando anche il goal del momentaneo 0-2.

Strapparlo al però sarà tutt'altro che facile dato che i bavaresi lo valutano più di 50 milioni e nella prossima stagione dovranno fare i conti con gli addii di Robben e Ribery.

Al momento, insomma, Gnabry al Milan sembra un sogno ma le cose nel calciomercato possono cambiare molto in fretta. I rossoneri ci sperano e osservano.