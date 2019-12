Calciomercato Milan, Bonaventura corteggiato da Roma e Fiorentina per l'affare low cost

Giacomo Bonaventura è in scadenza di contratto con il Milan nel 2020: Roma e Fiorentina fiutano l'affare a parametro zero.

Tra le poche certezze di un ancora in 'fase sperimentale' c'è sicuramente il profilo di Giacomo Bonaventura, subito decisivo dopo il suo rientro dal lungo infortunio. Il centrocampista è però in scadenza di contratto nel 2020 e non è ancora stato trovato l'accordo per il rinnovo.

Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', e stanno infatti fiutando l'affare sfruttando questa situazione: il giocatore gradirebbe restare in maglia rossonera, ma se la situazione con i vertici del club non dovessero sbloccarsi l'agente Mino Raiola potrebbe prendere in considerazione altre offerte a partire da gennaio.

Saranno mesi decisivi per il Milan, che dovrà sistemare anche i rinnovi di Dommarumma e Romagnoli: nel frattempo è sempre più calda la pista che porta a Zlatan Ibrahimovic, chiamato a dare una definitiva risposta a breve. I colloqui con Raiola saranno fondamentali su più fronti.