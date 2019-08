Calciomercato Milan, Boban: "Vogliamo tenere Suso, Kessiè e Donnarumma"

Boban ha parlato dell'affare Correa-Milan: "Non faremo leva sulla volontà del giocatore". Chiaro anche sulla crescita del club: "Ci vorrà tempo".

Pronto ad assistere per la prima volta al debutto del in da dirigente rossonero, Zvonimir Boban si è concesso in una lunga intervista per 'La Gazzetta dello Sport'. Tanti i temi affrontati, dalle riconferme ai possibili colpi di mercato.

Con una settimana rimasta al 2 settembre, a tenere banco in casa rossonera sono infatti le questioni legate ai diversi trasferimenti. Per questo motivo Boban ha voluto rassicurare i tifosi rossoneri, provando a blindare alcuni giocatori come Gianluigi Donnarumma, Franck Kessie e Suso.

"La nostra volontà è di tenerli, assolutamente".

Chi invece potrebbe fare presto il suo ingresso nella famiglia del Milan è Angel Correa. I rossoneri sono in trattativa da tempo con l' ma ad oggi nessuna intesa definitiva è ancora stata trovata per l'argentino, la cui volontà è quella di trasferirsi a Milano.

"Il Milan è una società corretta e elegante, e quindi non farà mai leva sulla volontà del giocatore. Figuriamoci in questo caso, visto il grande rispetto che nutriamo per l’Atletico Madrid e il presidente Gil, che è un amico".

Un colpo di mercato che, se realizzato, andrebbe a unirsi ai già arrivati Leao, Leo Duarte, Bennacer e Krunic. Il Milan in questa sessione di mercato ha deciso di puntare su giovani talenti in rampa di lancio. Tra dubbi e speranze, con i tifosi rossoneri che si sono anche già lanciati nei primi paragoni con la campagna acquisti fatta dai cugini dell' .

"Non voglio paragonare gli operati, tantomeno discutere sul mercato delle altre società, ma posso dire che solamente il tempo e i risultati ci diranno chi ha lavorato bene e chi no. Secondo noi, stiamo facendo il massimo considerando le varie problematiche, che sono reali. Ci vorrà del tempo, ma siamo il Milan, e, quindi, dobbiamo in qualche modo bruciare le tappe. Ne siamo tutti consapevoli. Poi, i grandi nomi possono anche non corrispondere ai giocatori giusti: Kakà lo conosceva qualcuno quando è arrivato? Sono convinto che alla fine i nostri tifosi saranno contenti delle nostre scelte. La verità è che non cerchiamo fuochi d’artificio insensati, come qualche anno fa. Bisogna fare le scelte calcisticamente più logiche, il resto è fatto di mille motivi".

L'obiettivo del Milan è quello di tornare al top a livello italiano ed europeo. Una missione che Boban ha ben chiara in testa, sapendo quali ambizioni nutre il club.