Calciomercato Milan, Boateng nuovo obiettivo: richiesta al Bayern

Dopo essere stato accostato alla Juventus nel 2019, Boateng potrebbe approdare in Italia per vestire la maglia del Milan.

Dopo Kjaer, il guarda in . I rossoneri, intenzionati a risalire la china in questo 2020, aspettano l'ufficialità per il difensore danese e ora puntano al , nella persona di Jerome Boateng. Un altro esperto difensore per Pioli e il girone di ritorno.

Segui 3 gare della Serie A TIM ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Secondo Sky , infatti, il Milan avrebbe chiesto Boateng al Bayern per questa sessione di calciomercato invernale. Vista l'impossibilità di arrivare a Christensen del , i rossoneri puntano sul difensore tedesco, un tempo tra i migliori al mondo nel suo ruolo da centrale.

Classe 1988, Boateng ha perso da tempo il ruolo da titolare al e in questa stagione è sceso in campo solamente in nove occasioni, riuscendo a giocare anche tre gare di Champions. Non più una pedina fondamentale, ma una seconda scelta per le gare meno essenziali.

Su Boateng ci sarebbe anche l'interesse di un in una posizione difficile di classifica e alla pari del Milan alla ricerca di centrali d'esperienza per migliorare la sua attuale situazione. Il tedesco, fatello di Kevi-Prince, era stato accostato alla lo scorso settembre prima del nulla di fatto.

Campione del Mondo 2014 con la Germania, Boateng rappresenterebbe a livello numerico il rinforzo post Caldara, ceduto all' dopo le zero presenze con la maglia del Milan. Musacchio e Romagnoli sono i centrali titolari, con Kjaer pronto alla lotta alla pari di un possibile nuovo arrivo come il giocatore del Bayern.

Il Milan deve del resto fare i conti con il duro infortunio capitato a Duarte, che di fatto tornerà a disposizione di Pioli solamente in primavera. Fino ad allora nuovi volti in maglia rossonera per inseguire l' . Kjaer il primo, Boateng potrebbe essere il secondo.