Calciomercato Milan, Bielik nome nuovo per la difesa

Il Milan è fortemente interessato alle prestazioni del classe 1998, di proprietà dell'Arsenal, Krystian Bielik.

Il , dopo aver ufficializzato gli arrivi di Krunic ed Hernandez e dopo le trattative in corso per Bennacer, sta tentando di far arrivare dall' un nuovo rinforzo per la difesa.

Secondo quanto riportato dal portale polacco sport.pl i rossoneri stanno discutendo da tempo con la dirigenza dell' il trasferimento in rossonero del difensore centrale (ma è in grado di poter giocare anche come mediano davanti alla difesa) del classe 1998 Krystian Bielik.

Contratto in scadenza nel giugno del 2021, Bielik non rientra nei piani dell'allenatore Emery, che non ha intenzione di convocarlo nemmeno per la preseason.

Si è ben comportato durante l'Euro Under 21 disputato in con la sua nazionale, andando a segno sia contro l'Italia che contro il .

Nell'ultima stagione, la 2018-2019, ha giocato in prestito al Charlton collezionando in totale 31 presenze e 3 goal.