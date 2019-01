Calciomercato Milan, Bergwijn e Groeneveld obiettivi per la fascia

Il Milan continua a cercare un nuovo esterno offensivo e guarda in Olanda: piacciono Steven Bergwijn del PSV e Arnaut Groeneveld del Bruges.

La firma di Piatek è ormai questione di ore, ma il mercato del Milan non sembra destinato a chiudersi con l'arrivo del polacco: la dirigenza rossonera sta infatti sondando il terreno per un esterno offensivo da regalare a Gattuso.

Come riferito dal 'Corriere dello Sport', l'interesse del Diavolo è rivolto principalmente su due giocatori olandesi: il primo è Steven Bergwijn del PSV, sul quale c'è anche la concorrenza dell'Inter e per il quale il club olandese chiede non meno di 30 milioni di euro.

L'alternativa porta invece il nome di Arnaut Groeneveld del Bruges, attaccante classe '97 che piace tanto a Leonardo: per entrambi la soluzione sarebbe eventualmente quella del prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda il centrocampo il Milan cerca invece soluzioni low cost in Premier League.

Sul fronte Piatek è già tutto deciso: il Diavolo verserà 35 milioni di euro nelle casse del Genoa in un'unica soluzione senza contropartite tecniche. Il polacco firmerà un contratto da 1,8 milioni di euro a stagione più bonus, ma il costo dell'affare per l'esercizio che si concluderà il 30 giugno 2019 non raggiunge i 6 milioni di euro: dunque il risparmio di 18 milioni di euro derivante dall'addio di Higuain permette a Leonardo di tuffarsi anche a caccia di rinforzi per altri ruoli.