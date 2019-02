Calciomercato Milan, Bakayoko: “Vorrei restare, ma non dipende da me”

Tiemouè Bakayoko parla del suo futuro: "A chi non piacerebbe restare a lungo nel Milan? Ma ho ancora un contratto con il Chelsea".

Dopo un breve periodo iniziale di ambientamento, Tiemouè Bakayoko si è preso il centrocampo del Milan a suon di prestazioni convincenti: il centrocampista francese ha parlato del suo futuro esprimendo la sua preferenza.

Intervistato da 'Nice Matin', Bakayoko ha subito confermato la volontà di restare in maglia rossonera anche al termine dell'attuale stagione.

"A chi non piacerebbe restare a lungo in un club come il Milan? Ma sono ancora sotto contratto per tre anni con il Chelsea, non controllo tutti gli elementi. Qui a Milano si vive bene, il clima è simile al sud della Francia, è il posto ideale per realizzarsi".

Il centrocampista francese spende poi alcune parole di elogio nei confronti di Rino Gattuso, che ha deciso di affidargli la mediana dopo l'infortunio di Biglia.

"Lui è uno che dà tutto per i giocatori, trasmette valori molto positivi. E' diretto come quando giocava, non imbroglia e non ha peli sulla lingua. A volte può anche essere duro, ma le cose te le dice sempre per il tuo bene".

Infine un bilancio dei primi mesi in rossonero, dopo le prime partite sbagliate Bakayoko ha avuto una crescita esponenziale.