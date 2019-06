Calciomercato Milan, Bakayoko ai saluti: "Resterà al Chelsea", conferma il fratello

Tiemoué Bakayoko non sarà riscattato dal Milan e tornerà al Chelsea, dove, secondo il fratello, potrebbe restare per l'intera stagione prossima.

Dopo prestazioni sontuose e litigi rumorosi, Tiemoué Bakayoko se n'è andato dal in silenzio. Il diritto di riscatto di 35 milioni di euro non verrà esercitato e il giocatore tornerà al . Dove, peraltro, potrebbe rimanere.

Ad annunciare la scelta del centrocampista francese di giocarsela con i 'Blues' e quindi, di conseguenza, di lasciare il Milan, è stato il fratello Abdoulaye Bakayoko a 'L'Équipe'.

La decisione di rimanere a Londra, nonostante le offerte, è data dalla stabilità di cui va alla ricerca il giocatore, dopo averla trovata in questa stagione al Milan.

"Ci sono dei club interessati, ma diamo la priorità al Chelsea. Conosciamo già il club, giocherà la e noi cerchiamo stabilità. Tiemoué ha deciso di restare".

Ora la palla passa in mano ai Blues, i quali hanno il mercato in entrata bloccato. La certezza, per ora, è che l'anno prossimo Bakayoko non vestirà il rossonero.