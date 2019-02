Calciomercato Milan, Bakayoko allo scoperto: "Sogno di restare, Gattuso dà amore"

Il Milan dovrà versare 35 milioni di euro al Chelsea per riscattare Bakayoko e il centrocampista ci spera: "Il mio sogno è restare qui".

Uno dei segreti del Milan che risale in classifica e si è qualificato per la semifinale di Coppa Italia è sicuramente Tiémoué Bakayoko, centrocampista attualmente in prestito dal Chelsea e per il cui riscatto i rossoneri dovranno versare 35 milioni di euro ai Blues.

Una cifra importante che però il centrocampista, dopo un inizio di stagione complicato, sta dimostrando di valere tanto che secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'intenzione dei rossoneri sarebbe quella di riscattare Bakayoko.

Il centrocampista intanto, intervistato da 'Il Corriere dello Sport', non nasconde che vorrebbe rimanere al Milan anche nella prossima stagione.

"E' il mio sogno, il pensiero fisso nella mia mente, ma ho un contratto con il Chelsea. Leonardo dice che il riscatto è legato alla Champions? Non sono nella posizione per poterne parlare. E’ un argomento che riguarda il Milan e il Chelsea. Io voglio solo finire la stagione al quarto posto, poi ci penseremo".

E dire che le cose non erano iniziate benissimo dopo le esplicite critiche di Gattuso nei suoi confronti per la sconfitta contro il Napoli nel girone d'andata.

"Dopo quelle parole non stavo bene e non ero felice. Mi sentivo messo in discussione in quella che è la mia posizione in campo. Con il tecnico, però, non ne ho nemmeno parlato: ho pensato a lavorare e stop".

Il rapporto con Gattuso è evidentemente migliorato nel corso dei mesi anche se Bakayoko confessa come Gattuso non fosse esattamente il suo idolo.

"Non era il mio giocatore ideale. Lo dico con grande rispetto perché ha vinto la Champions che è il mio sogno e per favore non diteglielo... Per me è il boss, una bella persona che mi ha aiutato molto: nei primi 2-3 mesi quando non tutto andava bene, parlavamo ogni giorno, ma ora non c’è bisogno perché ci capiamo con uno sguardo. La nostra relazione è perfetta. La sua dote è quella di dare amore ai giocatori".

Al Milan però c'è anche chi ha preferito il Chelsea come l'ex Gonzalo Higuain, trasferitosi a Londra da pochi giorni.

"Ne abbiamo parlato poco. Gli ho spiegato che andava in una bella città e in un club importante, poi gli ho augurato buona fortuna. Niente di più. Non voglio parlarne, non è un mio problema".

Idee chiare insomma, in campo come fuori. E' anche così d'altronde che Bakayoko si è preso il Milan nel giro di pochi mesi.