Calciomercato Milan, arriva Giampaolo: il nome nuovo è Reine-Adelaide

Pronto ad accogliere Giampaolo, il Milan è al lavoro sul mercato: il primo colpo può essere il giovane trequartista dell'Angers Reine-Adelaide.

Prima la firma di Marco Giampaolo, poi le prime mosse sul mercato. Il si prepara a ripartire dopo l'addio di Gennaro Gattuso, con la voglia di regalare al futuro allenatore un potenziale umano fresco e sul quale poter lavorare.

D'altronde nel far sbocciare giovani talenti Giampaolo negli anni ha dimostrato di essere un vero maestro, con tutti i tifosi del Diavolo che ora sperano di poter assistere alla creazione di un Milan vincente sotto la guida del tecnico natio di Bellinzona ma cresciuto a Giulianova.

Non è infatti in discussione l'approdo dell'attuale allenatore della sulla panchina meneghina, con Giampaolo che sta solo aspettando la chiamata che lo porterà a porre la firma su un un biennale da 2 milioni a stagione con opzione per il terzo, come riportato da 'Tuttosport'.

Sbrigate le pratiche, sarà poi tempo di iniziare a creare il suo nuovo Milan, servendosi ovviamente dell'aiuto di Paolo Maldini, anche lui pronto e ufficializzare il suo nuovo ruolo da direttore tecnico, e Geoffrey Moncada, attuale capo scout che nel prossimo futuro giocherà un ruolo sempre più influente all'interno del club rossonero.

Consapevole di non poter spendere cifre folli sul mercato, il quale dipenderà soprattutto dalle eventuali cessioni di qualche big come Gianluigi Donnarumma e Suso, il Milan punterà su una linea giovane, con il classe 1998 Jeff Reine-Adelaide osservato speciale.

Centrocampista dell'Angers, dove nell'ultima stagione è stato impiegato anche come esterno d'attacco, il francese potrebbe infatti rivelarsi il trequartista perfetto per Giampaolo, tecnico che da sempre fa del 4-3-1-2 un vero e proprio mantra.

Il Milan lo ha osservato con attenzione negli ultimi mesi, attratto dalla sua duttilità, con Ivan Gazidis che conosce molto bene il ragazzo, data la sua esperienza all' dal 2015 al 2018. Strapparlo all'Angers potrebbe costare al Milan intorno ai 15 milioni di euro, anche se i rossoneri puntano a chiudere l'operazione a meno.

Molto dipenderà però dall'Europeo Under 21, nel quale Reine-Adelaide sarà impegnato con la sua . Nel caso in cui il talento transalpino dovesse disputare un torneo da protagonista, il prezzo di 15 milioni potrebbe diventare difficilmente abbassabile.