Calciomercato Milan, Andrè Silva rivela: "I rossoneri mi mandano messaggi"

Andrè Silva sta facendo bene a Siviglia ma non esclude di tornare in rossonero: "Sono del Milan, voglio solo giocare ed essere felice".

Andrè Silva è pronto a tornare in Italia e non solo per affrontare la Lazio col Siviglia nei sedicesimi di Europa League.

L'attaccante portoghese, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti non esclude di rientrare al Milan dopo il prestito in Spagna.

"Se dovessi decidere, andrei a giocare nella miglior squadra del mondo. Così come se mi dicono di scegliere tra titolare a Siviglia o al Milan senza giocare mai, la preferenza è scontata. Però sono in mezzo a due situazioni: qui sto bene e sono un giocatore del Milan. Non ci penso, altrimenti mi distraggo. Dalla società mi mandano messaggi e mi dicono che sto facendo un buon lavoro. Del resto per loro sono comunque un investimento. Nella squadra ho tanti amici e quando sono venuti a Siviglia a giocare col Betis sono stato in albergo a salutarli".

Il Siviglia però ha un diritto di riscatto che potrebbe esercitare, ipotesi su cui Andrè Silva preferisce non sblilanciarsi.

"Se lo fanno è perché hanno fiducia in me e pensano possa far bene, ma è presto, non ho ancora fatto niente. Il presente condizionerà inevitabilmente il futuro. Io voglio solo giocare ed essere felice".

Infine Andrè Silva non sembra stupito dall'impatto dell'amico Cristiano Ronaldo in Serie A.