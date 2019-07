Calciomercato Milan, Andrè Silva rientra alla base: "Felice di tornare, sono pronto"

Dopo il prestito al Siviglia Andrè Silva torna al Milan per restare: "Felice di rimanere qui, voglio incontrare il mister e i compagni".

Andrè Silva è pronto a vestire nuovamente la maglia del : dopo l'ultima stagione vissuta in in prestito al , l'attaccante portoghese vuole riprovarci in alla corte del nuovo allenatore Giampaolo.

Intervistato ai microfoni di 'Milan Tv', Andrè Silva sembra convinto di voler restare in maglia rossonera:

"Sto molto bene, sono contento di tornare qui a Milanello e incontrare tanti compagni. Voglio incontrare il mister e parlare di come sarà quest’anno".

Giampaolo potrebbe infatti decidere di trattenere l'attaccante classe '95 per rilanciarlo nel nostro campionato in un attacco a due accanto a Piatek.

L'impatto nella spagnola era stato a dir poco sorprendente, ma con il passare dei mesi Andrè Silva è finito ai margini del club andaluso, che ha deciso di non esercitare il riscatto. Un anno da 40 presenze con undici goal complessivi per il giocatore, che ora cerca la sua personale rivincita nel nuovo sistema di gioco del Diavolo.