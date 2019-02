Calciomercato Milan, Abate può salutare a fine stagione: possibile avventura ai Galaxy

In scadenza di contratto il prossimo giugno, Ignazio Abate potrebbe lasciare il Milan: per lui c'è la possibilità Galaxy, insieme a Ibrahimovic.

LDopo 10 stagioni in prima squadra e 20 nell'orbita Milan, dopo 20 anni complessivi se comprendiamo anche settore giovanile e i vari prestiti, l'avventura di Ignazio Abate in rossonero si avvia verso la conclusione. Il contratto del terzino destro va in scadenza il prossimo 30 giugno e, secondo 'Repubblica', potrebbe salutare per provare un'altra avventura.

Per il classe 1986 una partenza a fine stagione sembra essere la prospettiva più probabile, anche per la politica societaria dei rossoneri che vorrebbe privilegiare di più i giocatori giovani. Per questo Abate potrebbe cambiare aria: per lui saranno 33 anni a novembre.

L'articolo prosegue qui sotto

L'ipotesi più probabile sarebbe un trasferimento ai Los Angeles Galaxy, un'operazione che potrebbe essere agevolata da Mino Raiola, il quale ai Galaxy ha già portato Zlatan Ibrahimovic l'inverno scorsa. Lo svedese e Abate sono stati insieme al Milan.

Per il Milan Abate può rivelarsi meno indispensabile l'anno prossimo con il rientro di Conti e il sempre presente Calabria, ormai da considerare il titolare in attesa del rientro dell'ex Atalanta a pieno regime. Poche settimane fa, con il Genoa in campionato, il numero 20 rossonero ha festeggiato le 300 presenze con la maglia del Milan,

Quest'anno, tra fascia destra e centro della difesa, Abate ha già collezionato 19 presenze complessive. In 6 casi ha indossato anche la fascia di capitano. Ha iniziato l'anno da riserva, poi si è rivelato utilissimo per Gattuso, che ha approfittato della sua esperienza per utilizzarlo anche come centrale nei periodi più complicati a livello di infortuni.