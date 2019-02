Calciomercato, Mbia ancora in Cina: firma con il Wuhan Zall

Stéphane Mbia lascia il Tolosa e torna in Cina. Stavolta il centrocampista camerunense firma con il Wuhan Zall.

Come abbiamo visto bene con la vicenda riguardante Marek Hamsik, che sta per legarci con il Dalian, il calciomercato in Cina è ancora aperto e, anzi, sta proprio scuotendo per certi versi l'Europa del calcio.

Non solo Hamsik, c'è un altro centrocampista che dall'Europa ha firmato con un club cinese: Stéphane Mbia ha infatti completato il suo trasferimento dal Tolosa al Wuhan Zall, squadra neopromossa in Chinese Super League.

Ma Mbia non è certo una novità in Cina. Prima del Tolosa giocava con la maglia dell'Hebei China Fortune, che poi ha lasciato un anno fa da svincolato.

Adesso per lui, con 33 anni da compiere a maggio, comincia la seconda avventura cinese della sua vita. In una realtà più piccola dell'Hebei ma sicuramente con la stess ambizione.