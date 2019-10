Calciomercato, Matthaus sconsiglia Eriksen: "E' lento, non è abbastanza buono per il Bayern"

Il leggendario calciatore tedesco non vorrebbe vedere il danese con la maglia del Bayern: "Meglio puntare su Havertz".

Poteva essere di tante squadre, ma alla fine è rimasto nella sua, il . Difficile però, molto difficile, che Christian Eriksen continui a Londra anche dopo l'estate 2020, visto il desiderio di non rinnovare il contratto. , , , e su di lui. Ma c'è chi non è contento.

Lothar Matthaus, leggendario giocatore del Bayern, ha infatti detto la sua sulla possibilità da parte del club tedesco di puntare sul danese il prossimo anno. Eventualità che l'ex centrocampista dell'Inter non vede di buon occhio, deciso a puntare su altri elementi per la squadra di Kovac.

Matthaus non ha certo usato giri di parole riguardo Eriksen:

"Se non è abbastanza buono per il Tottenham, allora non è abbastanza buono per il Bayern"

Intervsitato da Sport1, Matthaus ha poi rincarato la dose:

"Eriksen è tecnicamente bravo, ma per me è troppo lento e Kovac ama i giocatori veloci. Dovrebbero concentrarsi su Kai Havertz la prossima estate e hanno ancora Coutinho, buono come 10".

Insomma una decisa stroncatura da parte di Matthaus, che ovviamente non porterebbe comunque il Bayern a defilarsi. Ciò nonostante Eriksen non sembra essere la priorità per la formazione tedesca, che dopo aver acquistato Coutinho sembra proprio intenzionata a puntare sul giovane Havertz.

La squadra attualmente in prima fila per Eriksen pare essere il Real Madrid. Vista l'opportunità di prenderlo a parametro zero occhio però sopratutto alla Juventus, maestra in questo particolare modus operandi.