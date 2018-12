Calciomercato, Marsiglia su Balotelli: può arrivare già a gennaio

Mario Balotelli sempre più lontano dal Nizza dopo l'ultima esclusione: il Marsiglia potrebbe tornare alla carica. Vieira: "Via a gennaio? Possibile".

L'esclusione in Coppa di Lega contro il Guingamp sembra aver segnato in modo indelebile il futuro di Mario Balotelli: il rapporto con il tecnico del Nizza, Patrick Vieira, è ai minimi storici. Senza 'Supermario' in campo è arrivata una sconfitta ai calci di rigore, peraltro specialità dell'ex Milan.

Ma le amarezze per l'attaccante non finiscono qui: non verrà convocato, infatti, nemmeno per il successivo impegno in Ligue 1 che vedrà i rossoneri di scena sull'ostico campo dello Strasburgo. Una scelta propria di Vieira che ha parlato di ciò in conferenza stampa.

"Balotelli non andrà con la squadra a Strasburgo, è una mia scelta. Al momento è sotto contratto con il club. Non so se andrà via a gennaio, anche se tutto è possibile".

Altro forfait dunque per Balotelli, ancora a secco di goal in questa stagione: il riscatto potrebbe però arrivare presto, già nell'imminente finestra invernale del calciomercato.

Secondo 'NiceMatin', il Marsiglia sarebbe intenzionato riaprire il discorso col Nizza interrotto quest'estate, quando fu molto vicino a trasferirsi alla corte di Rudi Garcia. La possibilità di perdere il giocatore a zero, indurrebbe i rossoneri a chiudere positivamente un accordo che farebbe il bene di tutti. Balotelli compreso.